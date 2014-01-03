版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 3日 星期五 14:33 BJT

全球贵金属：1月2日SPDR黄金持仓量下滑，iShares白银持仓量持平

路透1月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量交周二降低0.45%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量无变化。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,547,852.7 1月2日 25,663,578.8 12月31日 -115,726.1 -0.45%

iShares 320,177,792.9 1月2日 320,177,792.9 12月31日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐