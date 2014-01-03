全球贵金属：1月2日SPDR黄金持仓量下滑，iShares白银持仓量持平

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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路透1月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量交周二降低0.45%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量无变化。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,547,852.7 1月2日 25,663,578.8 12月31日 -115,726.1 -0.45%
iShares 320,177,792.9 1月2日 320,177,792.9 12月31日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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