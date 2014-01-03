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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 15:04 BJT

印尼经济：2014年经常帐赤字/GDP之比可能超过3%--央行总裁

路透雅加达1月3日 - 印尼央行周五表示，该国经常帐赤字今年仍将偏高，因大宗商品价格有下跌之虞。此外，政府实施一项矿物出口禁令也是原因之一。

央行总裁表示，2014年经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比可能超过3%。

“2014年经常帐赤字/GDP之比可能低于3%。但如果不谨慎掌控，可能会超过3%，因为大宗商品价格有下行风险，而且矿物出口禁令也造成影响。”央行总裁Agus Martowardojo说。

印尼的2013年第三季经常帐赤字/GDP之比为3.8%，低于第二季创下的4.4%纪录高位。

由于印尼从1月起开始对未加工矿石出口实施管制，预计金属矿石产出将大幅下滑。

印尼央行将在2月12日公布国际收支数据。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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