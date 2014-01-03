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市场报道 | 2014年 1月 3日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元上扬，无视普遍的避险卖压

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* 澳元/美元上涨0.73%，新西兰元/美元升0.71%，美元/日圆下跌0.52%，欧元/日圆回落0.44%

* 澳元/美元盘中高点在0.8994，为.9168-0.8820一波跌势的50%回档位，澳元交叉盘需求支撑澳元走势

* 美元/日圆盘中低点在104.08，若跌破104.00，可能触发更多短线停止单

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.13%，香港恒生指数挫低2.11%，中国沪综指跌1.19%，美元/印尼卢比上涨0.41%

* 中国12月非制造业PMI指数跌至四个月低点

* 欧洲市场开盘图表，(r.reuters.com/dec27t)。(完)

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