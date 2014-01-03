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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 15:12 BJT

韩国债市：公债价格续跌，因外资持续流出市场

路透首尔1月3日 - 韩国公债周五续跌，在缺乏其他主要交易指引的背景下，外资持续卖盘推高收益率。

10年期韩国公债收益率 收高2.2个基点。三年期公债3月期货 收低0.01点。

　　　　　　　　　　　　　　　今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.49 105.50

10年期公债收益率 3.700% 3.678%

五年期公债收益率 3.318% 3.307%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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