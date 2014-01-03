韩国债市：公债价格续跌，因外资持续流出市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透首尔1月3日 - 韩国公债周五续跌，在缺乏其他主要交易指引的背景下，外资持续卖盘推高收益率。
10年期韩国公债收益率 收高2.2个基点。三年期公债3月期货 收低0.01点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.49 105.50
10年期公债收益率 3.700% 3.678%
五年期公债收益率 3.318% 3.307%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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