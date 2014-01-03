中国债市：连续攀升后IRS回落，短期决定性因素仍不脱资金面

路透北京1月3日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五走低，交易员认为，本周连续刷新历史新高的IRS已积累一定涨幅，存在调整需求，且市场对下周一接受存款准备金补缴冲击的资金面担忧略有缓和，助曲线回落。短期走势仍取决于流动性。

“之前IRS上的比较快，现在回调一下也正常。”上海一银行交易员称，目前七天回购定盘利率为基准的IRS一年和五年期分别在5.27%和5.34%的水平。

下周一将适逢存款准备金补缴，此前市场普遍对当时资金情况心怀谨慎，不过上述交易员认为，目前短期资金的供给还好，下周一的情况或优于预期，“特别是在市场越担心的时候，提前做了准备所以到时情况就好于预期。”

中国银行间市场主要回购加权利率 周五多数续降。整体资金面仍属宽裕，尤其是隔夜资金泛滥回购利率亦跌破3%；不过相对而言，机构对融出14天以上的资金仍较谨慎，跨春节的品种更是供应寥寥。

瑞银证券周四晚间报告称，综合考虑宏观经济和央行公开市场操作等因素，建议投资者在当前水平对支付五年期回购互换固定端的交易进行获利了结，待观察资金面情况的后续变化后再做出进一步的方向性判断。

中国央行公开市场本周以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.3700/5.4843 5.2217/5.3037 5.2463/5.3283 5.3020/5.3923 5.2945/5.5811

上日 5.3650/5.4654 5.2025/5.2871 5.2200/5.3063 5.2500/5.3438 5.2075/5.5325

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变动 +0.0050/+0.0189 +0.0192/+0.0166 +0.0263/+0.0220 +0.0520/+0.0485 +0.0870/+0.0486

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。