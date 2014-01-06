《分析师观点》台湾12月CPI年增率微升， 今年第二季压力有机会显现

路透台北1月6日 - 台湾主计总处周一公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.33%，低于路透调查的升0.8%，并创四个月新低。前低为去年8月的负0.78%。
主计总处称，主因冬季蔬菜盛产价跌(跌7.95％，影响总指数下跌0.19个百分点)，加以成衣服饰逢年终特惠促销，惟肉类、水果及油料费价格上扬，抵销部分跌幅所致。
12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.02%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
12月 11月
CPI（较上年同期） +0.33 +0.67
路透调查（较上年同期） +0.80 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.15 -0.29
核心CPI（较上年同期） +0.21 +0.20
WPI（较上年同期） +0.02 -0.94r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
12月的物价指数看起来还是蛮平稳的，主要是蔬菜价格走跌，油价的影响也还好，看起来输入性通膨并不明显。今年第一季看起来物价的压力不大，但因为去年基期的关系，从今年3月底起，或第二季就稍微会有压力出来。
央行才刚在12月开过理监事会，维持货币政策不动，短期内调整货币政策的机会不大。
--凯基投顾分析师 蔡耀德：
12月CPI比预期还低，目前台湾出口与订单仍有杂音，在成长力道回温前，市场比较不会关注通膨，也不用担心央行政策会有变动。目前原物料库存偏高，中国第一季仍有去化压力，预计第二季以后才有机会持稳，若届时美元强势，才需要关注通膨议题，但走高的速度应该不会太快。
**市场反应**
--台币兑美元 周五收盘跌6分至30.039。
--台股加权股价指数 周五收低0.77%，报8,546.54点。
--指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周五升0.15基点报1.1365%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续10次维持利率不变。
--主计总处11月间将2013-2013年GDP预估下修为1.74%和2.59%，CPI年成长率为0.94%和1.21%。
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(集体采写 台北记者组; 审校 曾祥进)