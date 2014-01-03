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货币新闻 | 2014年 1月 3日 星期五 16:27 BJT

香港股市：恒指收挫2.2%创六个月来最大跌幅，红筹股跌至七周低位

恒生国企指数 挫低2.6%，跌至11月中以来低位。

恒指及国企指数本周分别累计下跌1.8%及3.6%。

中石油 重挫3.1%，至6月以来低位，中国神华 大跌4.4%至六个月低位。

地产股亦低迷，信和置业 下挫3%，恒隆地产 挫跌3.9%至近两年低点。

中国周五公布的12月官方非制造业PMI降至54.6，环比降1.4个百分点，与稍早公布的官方及汇丰制造业PMI回落趋势一致。分析师称，诸多先行指标回落与去年基数较高有关，同时也昭示经济回升动能不足，但经济运行稳中趋缓的态势并未改变。

此前出炉的中国12月官方制造业PMI较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2，但仍位于荣枯线之上，汇丰制造业PMI亦较前月略回落，至50.5，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。(完)
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