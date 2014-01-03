金属期市：伦铜自七个月高位回落而沪铜下挫1.2%，预期供应将增多

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
“眼下市场趋紧有确凿的理由，我们仍认为如果价格上涨得太厉害，并且涨势一直持续的话，2013年所发生的情况就会重现，即生产商卖出，”巴克莱分析师Sijin Cheng说。
由于交易所库存下降，精炼铜供给稀缺，这给铜价带来了支撑。不过，今年预计将有充沛的铜精矿涌入市场，供给将因此得到大量补充。
LME仓库的铜库存处于2013年1月以来最低水平。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.5，且为三个月低位，因出口订单减少。这也限制了铜价的涨势。
期锌 在基本金属系中表现最差，下跌1.3%。期铝 下滑0.5%，跌幅最浅。
尽管2013年12月铜价上涨超过4%，录得2012年9月以来最高月度升幅，但全年仍收低7.2%。
全球经济回暖迹象支撑了铜价，不过中国的经济成长是关键要素。中国占全球精炼铜需求的40%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 张若琪/王翔琼/田建华)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,