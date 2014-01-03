金属期市：伦铜自七个月高位回落而沪铜下挫1.2%，预期供应将增多

“眼下市场趋紧有确凿的理由，我们仍认为如果价格上涨得太厉害，并且涨势一直持续的话，2013年所发生的情况就会重现，即生产商卖出，”巴克莱分析师Sijin Cheng说。

由于交易所库存下降，精炼铜供给稀缺，这给铜价带来了支撑。不过，今年预计将有充沛的铜精矿涌入市场，供给将因此得到大量补充。

LME仓库的铜库存处于2013年1月以来最低水平。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.5，且为三个月低位，因出口订单减少。这也限制了铜价的涨势。

期锌 在基本金属系中表现最差，下跌1.3%。期铝 下滑0.5%，跌幅最浅。

尽管2013年12月铜价上涨超过4%，录得2012年9月以来最高月度升幅，但全年仍收低7.2%。

全球经济回暖迹象支撑了铜价，不过中国的经济成长是关键要素。中国占全球精炼铜需求的40%。(完)

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