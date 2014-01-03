全球金市：金价升至两周高点，股市疲弱带动避险需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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价格 变动 涨跌% 成交量
现货金 1234.9 10.39 0.85
现货银 20.11 0.11 0.55
现货铂金 1405.5 5 0.36
现货钯金 728.22 1.97 0.27
COMEX期金 1234.5 9.3 0.76
COMEX期银 20.125 -0.003 -0.01
汇率
欧元/美元 1.365
美元指数 80.576
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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