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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 15:41 BJT

全球金市：金价升至两周高点，股市疲弱带动避险需求

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价格 变动 涨跌% 成交量

现货金 1234.9 10.39 0.85

现货银 20.11 0.11 0.55

现货铂金 1405.5 5 0.36

现货钯金 728.22 1.97 0.27

COMEX期金 1234.5 9.3 0.76

COMEX期银 20.125 -0.003 -0.01

汇率

欧元/美元 1.365

美元指数 80.576

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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