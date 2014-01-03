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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 15:48 BJT

中国期市：沪胶收创近半年新低，供应压力长期化令市场信心尽失

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1403     51,920     -1.18      232,074 
         黄金(au)     1406     246.40      1.25      172,484 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,540     -1.17    1,355,794 
         橡胶 (ru)    1405     17,625     -2.81      225,800 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,338     -0.06    1,586,902 
         豆油 (y)     1405      6,822     -1.10      873,722 
         焦炭 (j)     1405      1,426     -2.13      202,180 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,762     -0.61      606,614 
         棉花 (cf)    1405     19,325     -0.28       72,976 
 中金所  沪深300(if)  1401    2,302.4     -1.37       96,696 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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