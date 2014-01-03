中国期市：沪胶收创近半年新低，供应压力长期化令市场信心尽失

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,920 -1.18 232,074 黄金(au) 1406 246.40 1.25 172,484 螺纹钢 (rb) 1405 3,540 -1.17 1,355,794 橡胶 (ru) 1405 17,625 -2.81 225,800 大商所 豆粕 (m) 1405 3,338 -0.06 1,586,902 豆油 (y) 1405 6,822 -1.10 873,722 焦炭 (j) 1405 1,426 -2.13 202,180 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,762 -0.61 606,614 棉花 (cf) 1405 19,325 -0.28 72,976 中金所 沪深300(if) 1401 2,302.4 -1.37 96,696 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)