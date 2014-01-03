中国金融：众多挑战会倒逼中国银行业加速改革--工行董事长

路透北京1月3日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 董事长姜建清称，利率汇率市场化的推进、资本市场的争夺、互联网金融的挑战、对外开放的加快，会倒逼中国的银行业加速改革。

最新一期的《中国金融》杂志援引姜建清表示，未来银行会进一步向中小企业和个人金融倾斜，向零售金融和财富管理进军，向大数据和银行信息化投资，向国际化和综合化发展，从资产持有大行向资产管理大行、由存贷款利差收入为主向多元均衡盈利增长格局、由本土传统商业银行向全球大型金融集团的转变。

“未来我们发展所面临的困难之多、挑战之多、风险之多一点也不亚于上一个十年。”姜建清说。

姜建清指出，随着中国经济转型和金融改革的深化，银行传统业务正在逐步失去规模快速扩张的环境。继续走总量扩张型的发展道路受到资本补充及风险控制制约难以为继。中资银行应走出一条资产与资本相平衡、质量与效益相兼顾、成本与效率相统筹的可持续发展之路，实现发展方式的根本转型。

他表示，银行必须坚持市场化导向和商业银行经营原则，走以结构优化、效率提升、资本节约为主要特征的内涵式发展道路已是必然。通过创新破解体制机制性障碍已成为商业银行提升效率效益、降低交易成本的必由之路。

“在金融迅速变革的时代，只有适者生存，适者就是改革者和创新者。”姜建清说。

中国过去一年已经拉开金融市场化改革大时代的序幕。业内人士认为，今年官方自上而下的利率市场化推进速度未必达到市场预期，但市场自发的变革力量却会像滚雪球一样壮大。很可能是越来越多的银行将对自己痛下狠手，自己革自己的命。（完）