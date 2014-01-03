路透调查：台湾12月出口料较上年同期下滑，CPI年增率料小升

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 12月出口预估中值为较上年同期下滑1.40%(11月为持平)
* 进口预估较上年同期增长0.10%(11月为下降0.5%)
* 贸易收支预估中值为顺差36.1亿美元(11月为顺差35.1亿)
* 12月CPI年增率预估为0.80%(11月为0.67%)
* 公布日期：1月6日(周一)0030GMT公布CPI；1月7日(周二)0800GMT公布贸易数据
路透台北1月3日 - 路透访问12位分析师的预估中值显示，台湾12月出口可能较上年同期下滑1.4%，因美国科技类产品需求似乎在第一季淡季之前减弱。
台湾11月出口为持平上年同期。出口对台湾经济而言举足轻重，中国与美国是台湾最大的出口市场。
12月消费者物价指数(CPI)较上年同期料上升0.8%，11月为增长0.67%，但远低于央行乐见的2%水位。(完)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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