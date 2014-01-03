台湾央行：共发行4,968.05亿台币存单，存单发行余额减175.8亿

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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路透台北1月3日 - 台湾央行周五公布，今日共发行4,968.05亿台币存单，相较存单到期5,143.85亿台币，存单发行余额减175.8亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
35天期 0.87 4,947.05
91天期 0.93 14
182天期 1.05 7
为调节定存单到期金额因2014年农历春节假期造成之分配不均现象，台湾央行先前表示，将于2014年1月2-3日，将28天期改为35天期存单；2014年2月5-11日增发21天期，利率均为0.87%。
央行上日共发行4,320.1亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,949.4亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为1,639亿台币，累计超额准备为3,932亿，加计前期1%的超额准备为4,735亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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