台湾央行：共发行4,968.05亿台币存单，存单发行余额减175.8亿

路透台北1月3日 - 台湾央行周五公布，今日共发行4,968.05亿台币存单，相较存单到期5,143.85亿台币，存单发行余额减175.8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

35天期 0.87 4,947.05

91天期 0.93 14

182天期 1.05 7

为调节定存单到期金额因2014年农历春节假期造成之分配不均现象，台湾央行先前表示，将于2014年1月2-3日，将28天期改为35天期存单；2014年2月5-11日增发21天期，利率均为0.87%。

央行上日共发行4,320.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,949.4亿台币。