中国票据市场：转贴利率续降，但买卖价差巨大显资金面预期谨慎

路透上海1月3日 - 中国票据市场本周转贴利率继续下滑，年初机构业务规模均较宽裕，出票压力有限，不少机构亦有收票需求，但买卖价差巨大，显示市场对春节前的资金面预期仍谨慎，买方并不急于低价收票。

交易员并认为，下周入场收票的机构有望进一步增多，不过价格走势仍取决于资金面的走向，随着1月中下旬逐步到来，资金利率料再现反弹，转贴利率续跌空间受限。

“价格还是有些下，年初规模宽松一点，不过价格分歧还比较大，三四十个(基)点都不止，卖价在6.5%-6.6%附近，买价在7%以上的居多。”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员指出，年初前两个交易日，不少机构还未进入交易状态，“贴现都很少，有些也想把库存抛掉，但现在需求还没完全起来，等一些倒票比较活跃的股份制银行开始大规模做以后，慢慢能活跃起来。”

不过他认为，即便交投逐渐热络，但转贴价格走势最终还是要看资金状况，下周一有存款准备金例行调整，随后大批新股即将发行，加上春节资金备付的压力逐渐上升，转贴利率的继续下行面临阻力。

银行间市场主要回购加权利率 周五多数续降。整体资金面仍属宽裕，尤其是隔夜资金泛滥回购利率亦跌破3%；不过相对而言，机构对融出14天以上的资金仍较谨慎，跨春节的品种更是供应寥寥。

继上周新股发行重启后，今日又有第三批共五家公司发布招股意向书，至此已有15家启动IPO程序，网上申购日介于1月8日-1月15日间。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.3517/7.1838 7.4170/7.2265 7.6050/7.3975

上周五 7.4071/7.2303 7.4791/7.2723 7.6500/7.4670

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变动 -5.54bp/-4.65bp -6.21bp/-4.58bp -4.50bp/-6.95bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为7.2271%，较上周五下跌。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。