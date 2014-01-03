路透基点：台湾玻璃中国控股公司的1.5亿美元三年期贷款结案--RLPC

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾玻璃中国控股公司的1.5亿美元三年期贷款已经结案，共10家银行参与。

兆丰国际商业银行、台新银行和台湾合作金库是牵头行兼簿记行。

永丰银行、彰化商业银行、玉山银行、第一商业银行、华南商业银行和上海商业储蓄银行以副牵头行头衔参与。台湾土地银行亦加入此案。

消息人士称，额度分配方案尚未出台。定于1月底或2月初签署交易。

此前报导称，此项贷款没有抵押，母公司台湾玻璃公司提供担保。贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，或较台湾美元拆借利率TAIFX3加码100个基点，取其中较高者。

受邀银行承贷2,000万美元或以上将获得20个基点的前端费用，并获得牵头行头衔，承贷1,000-1,990万美元获得10个基点的前端费，并获得经理行头衔，承贷500-990万美元获得5个基点的前端费。

若动用资金不到70%，将获得10个基点的承诺费。

此贷款有两年的延展期，费用为10个基点。

该贷款有两年的宽限期，分三年不等额偿还，每半年偿还一次：第一年和第二年偿还1/7、第三年偿还5/7。

贷款所得将用作再融资、运营资本和资本支出。

该公司上次进入市场筹资是在2012年9月，当时其通过三年期贷款筹资1.25亿美元，利率为较LIBOR加码120个基点。(完)