路透基点：台湾玻璃中国控股公司的1.5亿美元三年期贷款结案--RLPC

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾玻璃中国控股公司的1.5亿美元三年期贷款已经结案，共10家银行参与。
兆丰国际商业银行、台新银行和台湾合作金库是牵头行兼簿记行。
永丰银行、彰化商业银行、玉山银行、第一商业银行、华南商业银行和上海商业储蓄银行以副牵头行头衔参与。台湾土地银行亦加入此案。
消息人士称，额度分配方案尚未出台。定于1月底或2月初签署交易。
此前报导称，此项贷款没有抵押，母公司台湾玻璃公司提供担保。贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，或较台湾美元拆借利率TAIFX3加码100个基点，取其中较高者。
受邀银行承贷2,000万美元或以上将获得20个基点的前端费用，并获得牵头行头衔，承贷1,000-1,990万美元获得10个基点的前端费，并获得经理行头衔，承贷500-990万美元获得5个基点的前端费。
若动用资金不到70%，将获得10个基点的承诺费。
此贷款有两年的延展期，费用为10个基点。
该贷款有两年的宽限期，分三年不等额偿还，每半年偿还一次：第一年和第二年偿还1/7、第三年偿还5/7。
贷款所得将用作再融资、运营资本和资本支出。
该公司上次进入市场筹资是在2012年9月，当时其通过三年期贷款筹资1.25亿美元，利率为较LIBOR加码120个基点。(完)
(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
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