《技术分析》中国股市沪综指震荡为空头蓄势

作者 曾祥进

路透北京1月3日 - 中国股市沪综指 本周呈震荡走势，整体表现为空头蓄势行情。多方在2,100点之上难以拓展更大反弹空间，周五股指再度反复下试2,080点M头颈线，后市预期继续向弱。

短线看，多头将尽全力固守颈线，不排除再度将股指拉回2,100点上方以维系反抽行情，但若量能继续萎缩，2,080点最终仍将有效失守，股指将再现单边下跌；中线看，大盘向下运行趋势更为明确。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/tym75v)

沪指K线组合显示，多空在2,100点上下出现单日力度较大拉锯，但股指重心仍下移，显示短期震荡以积蓄空头能量为主，而在整体缩量情况下出现的脉冲式上拉走势，最终消耗的是多头能量和进一步削弱下档支撑，令大盘再度走弱几率加大。

周五股指下穿5日和10日均线，同时成交量出现放大，显示斩仓盘有所增加，而连续两个交易日出现盘中跳空缺口，其性质有待判断。若为普通缺口，则股指下周仍有一次拉回2,100点之上的机会，但上档2,130、2,150点的强阻力没有变化。

目前M头型态日益成型，惟大盘在触及颈线2,080点后的反抽力度不够，且震荡时间过短，令有效下破颈线的时机不够成熟，但整体看，短线即便继续维持反抽和平台震荡，亦只会令未来该型态更加完整，最终下破颈线并开始新一轮下跌走势可能难免。

较长期走势(月线图): (link.reuters.com/vym75v)

沪综指开年后两个交易日累计下跌1.55%，整体运行在去年12月月线的下影部分，重心呈下移趋势，而各月均线在2,130-2,150点间密集汇聚，并将在未来数月向下发散，在中线上构成对大盘的重大阻力和压制。

月技术指标中，KDJ中K值开始明确向下，即将形成死叉，RSI从中值区走低，显示整体走势趋弱，BOLL通道中轨2,152点被击破，预示股指将在未来几月内考验下轨，目前约在1,900点处。