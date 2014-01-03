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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 16:58 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减367.75亿台币

路透台北1月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减367.75亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,949.40亿台币。上周存单发行量净增34.7亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12/30 3,934.80 3,927.80 -7.00

12/31 1,597.70 1,599.75 +2.05

1/02 4,507.10 4,320.10 -187.00

1/03 5,143.85 4,968.05 -175.80

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总计 15,183.45 14,815.70 -367.75

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12/30 36.00 8.00

12/31 33.00 8.00

1/02 83.00 26.00

1/03 14.00 7.00

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总计 166.00 49.00 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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