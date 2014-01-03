《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减367.75亿台币

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北1月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减367.75亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,949.40亿台币。上周存单发行量净增34.7亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/30 3,934.80 3,927.80 -7.00
12/31 1,597.70 1,599.75 +2.05
1/02 4,507.10 4,320.10 -187.00
1/03 5,143.85 4,968.05 -175.80
--------------------------------------------------
总计 15,183.45 14,815.70 -367.75
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/30 36.00 8.00
12/31 33.00 8.00
1/02 83.00 26.00
1/03 14.00 7.00
-------------------------------------------------
总计 166.00 49.00 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,