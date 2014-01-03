台湾债市：五年公债103/2殖利率开低收高，美非农公布前料随美债区间震荡

* 空方突击令五年券103/2开低收高 * 台债料随美债区间震荡 * 市场关注美国非农就业数据 * 下周五年券103/2区间暂看1.11-1.15% 路透台北1月3日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周五开低 收高。交易员认为，原本103/2盘初殖利率随美债走跌，惟随着五年期利率交换交易(IRS)成 交利率略有走高，令空方趁势突击，殖利率因此逆势收高创一个半月收盘高位。 展望下周，市场人士表示，短线台债仍将紧盯美债，美国将于下周五(10日)公布非农就 业报告，市场乐观看待美国非农就业表现，目前预估12月增加19-20万非农就业人口，若表 现优于预期，市场将会担忧1月底美联储利率会议可能再缩减购债规模，料在此不确定因素 去除前，台债主流券殖利率料将随美债区间震荡。 “美债殖利率要创高，要有很强的经济数据支撑才行。”一位外银债券交易员说。 交易员表示，美国指标10年期公债殖利率正处关键价位攻防，震荡转趋剧烈，全球债市 关注美国10年期公债殖利率能否站稳亦或突破3%，美国非农就业报告就是重要观察指标，下 周若美国指标10年公债殖利率未能站稳3%，五年券103/2殖利率暂看在1.11-1.13%，若突破3 %震荡向上，103/2殖利率则看在1.13-1.15%。 美国公债价格周四上涨，指标公债收益率从其两年半高位回落，跌至3%以下，因投资人 从股市撤回部份资金到债市。美股在2013年表现为逾15年来最佳。指标10年期公债US10YT= RR收益率报2.985%，较周二尾盘下跌2个基点。10年期公债收益率稍早触及3.041%。[US/NC N] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 +0.15 1.1365 1.1243-1.1365 95.5 10 102/10 -0.25 1.6850 1.6800-1.6880 3.5 今年新发行五年新券103/02自上周五展开发行前交易，已逐渐成为交投重心，本周殖利 率也缓步垫高。五年券103/2发行前交易殖利率今日收高0.15个基点至1.1365%，续创五年期 公债殖利率一个半月收盘高位，前波高位为2013年11月12日的1.1470%。 交易员表示，短线除了美债变数外，五年券还有筹码面的偏空因素干扰，五年券103/2 将于1月15日标售，紧接着16日马上又有另一档五年新券103/4展开发行前交易，令市场较为 偏空看待短线五年券后市。 “ 五年新券103/4标售时间在2月，等于跨过农历年，也为该券标售增添变数。”一位 证券交易员说。 交易员预估，五年新券103/2标售利率暂看在1.12-1.15%，短线发行前交易殖利率区间 则看在1.11-1.15%。 台湾股市周五收跌，但相较亚洲区域股市如韩国、香港及中国股市跌幅较轻，本周台股 周线微升0.13%。展望下周，分析师认为，周一(6日)将有现股当冲新制上路，政策面有望支 撑台股偏强整理。 下周的全球重要经济事件与数据有： 周一：台湾公布12月消费者物价指数；美国财政部长杰克卢将访问法国、德国和葡萄牙 ，与欧洲高层官员讨论经济事宜；美国公布11月工厂订单、12月ISM非制造业指数；欧元区1 2月Markit服务业和综合PMI。 周二：台湾公布12月出口金额；美国波士顿联邦储备银行总裁发表演说；美国旧金山联 邦储备银行总裁发表讲话；美国公布11月国际贸易收支和1月IBD消费者信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月会议记录以及美国11月消费者信贷及12 月ADP民间就业人数。 周四：英国央行宣布利率决议；欧洲央行宣布利率决议；美国堪萨斯城联邦储备银行总 裁发表演说；欧元区12月企业景气指数；美国一周初请失业金人数。 周五：美国公布12月非农就业报告；美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。(完) 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6850 5 102/11 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)