《焦点》中国治理京津冀空气污染，雾霾“北消南长”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月3日 - 中国政府着手治理京津冀及周边地区大气污染之际，河北省钢铁减产。而与此同时，上海周边的钢铁厂则纷纷增产，这可能令上海付出代价。

河北加紧对环境污染的治理，这给上海周边省份的水泥和玻璃等产业提供了机遇，而这些产业均为重污染产业。

过去一个月中，北京和周边城市的空气污染状况有所改善，而上海以及东部沿海其他地区的空气污染指数则创下高位。

继北京率先着手停止本地区钢铁生产后，上海去年亦将本地区钢铁产出削减了逾一成，但由于江苏等周边省份的小型钢铁厂抓住河北减产的机遇，纷纷提高钢铁产出，可能殃及上海的空气质量。

据中国国家统计局数据，2013年底时，河北的钢铁产量大幅削减，但江苏、安徽和浙江的钢铁产量则增加，而这些省份均邻近上海。

麦格理集团驻上海大宗商品分析师Graeme Train说：“我们看到河北（钢铁）产量降幅相当大。可能是他们在河北减少了污染,但在上海则大幅增加。这告诉我们，中国的钢铁产能实在是太大。”

环保人士称，中国着手改善北京等北方大城市的空气质量，但这可能意味着钢铁、水泥和热电等高污染产业向其他地区转移，其中最佳选择是次发达的内陆省份，其中有些就离上海不远。

河北有些城市是中国污染最严重的城市，省会石家庄在2013年初经常出现污染指标“爆表”的情况。

中国科学院认为，河北省正是去年初北京重度空气污染的罪魁祸首。

此后中国宣称要治理河北地区污染，去年9月称将禁止某些行业新项目上马，关闭落后的钢铁和水泥生产设施，并减少煤炭消耗。

河北承诺到2020年，其钢铁产能将削减8,600万吨。而官方数据证实河北已开始在削减钢铁生产。

去年11月，江苏在全国钢铁产出中所占比重则升至11.4%，去年1-11月产量增加了10.62%。

Train说：“在江苏有许多私人小（钢铁）厂。眼下他们面临的政府压力不像河北钢铁厂那么大，不过这样的情况很容易发生改变。”

受到影响的还有其他高污染行业。去年11月河北的水泥产出环比下滑20%，1-11月则下降了1.82%。与此形成对比的是，江苏11月水泥产出环比增加了8.3%，1-11月则增8%。

11月，浙江、安徽和江西的水泥产量增幅介于11-30%。

上海空气污染可能还受到长江三角洲地区的制造业活动影响。去年1-11月，浙江、江苏和安徽的铜铝产品的产量均创下两位数增幅。

安泰科分析师冯君从称，由于需求向好且经济趋于强劲，许多铜铝生产企业提高了产出。她指出，制造业活动以及熔炼产能上升，可能是导致上海空气污染的原因之一。(完)