《中国新债预测》新年首只国债五年期利率料在4.52%，接近二级

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 招标品种：财政部五年固息国债
* 招标金额：100亿元人民币
* 招标时间：周一(6日)10:35-11:35
* 受访人数：8位(银行和券商)
* 预测区间：4.47%-4.55%
* 预测均值：4.52%
路透上海1月3日 - 中国财政部下周一将招标发行今年首只国债，期限五年。路透调查显示，二级现券走势偏弱，且下周一适逢存款准备金例行调整，资金料承压，但本期国债发行规模不大，预计其需求偏中性，定位料落在二级附近。
“二级收益率都在往上走，下周一估计还要补缴准备金，资金应该没现在这么宽，但这期发行量小，问题不大。”北京一大型商业银行交易员称。
华东一商业银行交易员也表示，“发行量不大，不会偏离估值太远。”
此次跨市场招标的五年期固息记账式国债，发行规模仅100亿元人民币；根据财政部公布的国债发行计划，今年关键期限国债发行期数较去年增加了九期。就已公告的下周两期国债来看，发行量均仅有100亿元，而去年关键期限国债发行规模基本在200-300亿元。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.5086%。二级市场上，剩余期限约4.85年的固息国债130023券最新成交收益率 在4.52%。
下周一招标的为2014年第一期记账式附息国债。该债利息按年支付，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。
1月7日开始计息，1月7日至1月9日进行分销，1月13日起上市交易。
发行手续费为承销面值的0.1%。（完） (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
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