版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 16:27 BJT

新兴汇市：印尼卢比因中国数据疲软而领跌，菲律宾披索创四个月低点

韩元兑美元 下滑，因境外基金卖出并且外资持续抛出韩股。

与此同时，韩国外汇当局持续对韩元急升的风险提出警告。

韩国央行总裁金仲秀周五表示，韩国央行必要时将采取适当措施来稳定本国金融市场，呼应企划财政部关于必须遏制外汇市场波动的警告。

菲律宾披索兑美元 触及四个月低点，交投量庞大，因外资卖盘及企业美元需求。

泰铢兑美元 周五贬至约四年最低，因对2月选举的政治不确定性加剧，反政府势力决心全力阻止大选，希望驱逐总理英拉。

周五公布的路透调查显示，2013年步入尾声时，市场对多数新兴亚币的信心更趋恶化。受到政治紧张情势加剧的影响，泰铢卖空仓位接近两年最高水准。

0800GMT 亚洲 当日

最新报价 上日尾盘 涨跌%

日圆 104.35 104.80 +0.43

坡元 1.2675 1.2673 -0.02

台币 30.005 29.979 -0.09

韩元 1055.40 1050.30 -0.48

泰铢 33.01 32.95 -0.18

菲律宾披索 44.65 44.45 -0.45

印尼卢比 12230.00 12150.00 -0.65

印度卢比 62.45 62.26 -0.30

马币 3.2905 3.2865 -0.12

人民币 6.0517 6.0506 -0.02

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/李婷仪； 审校 石冠兰/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐