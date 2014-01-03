新兴汇市：印尼卢比因中国数据疲软而领跌，菲律宾披索创四个月低点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
韩元兑美元 下滑，因境外基金卖出并且外资持续抛出韩股。
与此同时，韩国外汇当局持续对韩元急升的风险提出警告。
韩国央行总裁金仲秀周五表示，韩国央行必要时将采取适当措施来稳定本国金融市场，呼应企划财政部关于必须遏制外汇市场波动的警告。
菲律宾披索兑美元 触及四个月低点，交投量庞大，因外资卖盘及企业美元需求。
泰铢兑美元 周五贬至约四年最低，因对2月选举的政治不确定性加剧，反政府势力决心全力阻止大选，希望驱逐总理英拉。
周五公布的路透调查显示，2013年步入尾声时，市场对多数新兴亚币的信心更趋恶化。受到政治紧张情势加剧的影响，泰铢卖空仓位接近两年最高水准。
0800GMT 亚洲 当日
最新报价 上日尾盘 涨跌%
日圆 104.35 104.80 +0.43
坡元 1.2675 1.2673 -0.02
台币 30.005 29.979 -0.09
韩元 1055.40 1050.30 -0.48
泰铢 33.01 32.95 -0.18
菲律宾披索 44.65 44.45 -0.45
印尼卢比 12230.00 12150.00 -0.65
印度卢比 62.45 62.26 -0.30
马币 3.2905 3.2865 -0.12
人民币 6.0517 6.0506 -0.02
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/李婷仪； 审校 石冠兰/高琦)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,