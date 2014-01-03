新兴汇市：印尼卢比因中国数据疲软而领跌，菲律宾披索创四个月低点

韩元兑美元 下滑，因境外基金卖出并且外资持续抛出韩股。

与此同时，韩国外汇当局持续对韩元急升的风险提出警告。

韩国央行总裁金仲秀周五表示，韩国央行必要时将采取适当措施来稳定本国金融市场，呼应企划财政部关于必须遏制外汇市场波动的警告。

菲律宾披索兑美元 触及四个月低点，交投量庞大，因外资卖盘及企业美元需求。

泰铢兑美元 周五贬至约四年最低，因对2月选举的政治不确定性加剧，反政府势力决心全力阻止大选，希望驱逐总理英拉。