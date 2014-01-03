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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 16:50 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘微跌，短期内料在6.05元窄幅盘整

* 人民币即期收盘微跌
    * 大行购汇封锁6.05元关口
    * 本周累计升值0.28%
    * 短期料窄幅盘整

 (更新收盘报价)
    路透北京1月3日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微贬，跟随中间价跌势，在
近日连创新高后稍事休息。疑似干预的大行购汇封锁6.05元关口，价格波动再次被净结汇压
缩在狭窄的12个点子空间内。
    
    交易人士反应，早盘有客盘购汇出现，但总体上看全天以结汇偏多，使得价格未呈现明
显跌势。短期内料在当前价位窄幅盘整。
    
    “恢复冬眠模式了。感觉客盘没啥变化，市场还是那样子。”一股份行交易员说。
               
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据
巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日           上日      升贬
            即期成交价格                 6.0515         6.0506     -0.01%
                  中间价                 6.1039         6.0990     -0.08%
            成交额                      168亿美元                     
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅   0.86% (上限±1%)     日高      日低
                日内波动幅度(pips)          12          6.0512    6.0524 
            2014年来即期升贬值幅度        0.04%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         460                        
                               XS>                                
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:36              今日           上日        
             1年期NDF                   6.1160/80        6.112        
                     CNH即期            6.0467/84        6.051        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)
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