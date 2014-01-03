更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘微跌，短期内料在6.05元窄幅盘整

* 人民币即期收盘微跌 * 大行购汇封锁6.05元关口 * 本周累计升值0.28% * 短期料窄幅盘整 (更新收盘报价) 路透北京1月3日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微贬，跟随中间价跌势，在 近日连创新高后稍事休息。疑似干预的大行购汇封锁6.05元关口，价格波动再次被净结汇压 缩在狭窄的12个点子空间内。 交易人士反应，早盘有客盘购汇出现，但总体上看全天以结汇偏多，使得价格未呈现明 显跌势。短期内料在当前价位窄幅盘整。 “恢复冬眠模式了。感觉客盘没啥变化，市场还是那样子。”一股份行交易员说。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据 巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0515 6.0506 -0.01% 中间价 6.1039 6.0990 -0.08% 成交额 168亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 12 6.0512 6.0524 2014年来即期升贬值幅度 0.04% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 460 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.1160/80 6.112 CNH即期 6.0467/84 6.051 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)