《中国债市每日综述》短期资金无忧IRS回落，现券收益率高位震荡欠信心

* 短期资金面暂无忧，IRS走势有所回落

* 中长期流动性难脱谨慎预期，长期资金仍处高位

* 现券收益率高位震荡，市场信心难获支撑

作者 吴芳

路透上海1月3日 - 中国银行间市场周五短期资金供给充裕，主要回购利率继续走低；但多数机构长期资金拆借意愿仍有限，心态预期难脱谨慎。而在短期流动性支撑下，IRS较上日小幅回落；现券则弱势不改，虽部分品种收益率涨跌互现，但整体仍高位震荡，意味着机构对后市交投信心尚不足。

交易员认为，下周一是存款准备金例行调整日，尽管目前资金状态尚可，但仍只是结构性宽松，一旦补缴规模较大，流动性仍面临一定不确定性；因此，现券走势短期亦有待资金面提供更多指引。

上海一银行交易员表示，“现券(收益率)昨天上了一些，主要是被IRS带动的，今天IRS企稳回落了以后，又下来了一点，不过主要集中在短券。”

他认为，现券个别品种暂主要受益短期资金面宽松，但整体走势仍偏弱，“要看看下周一缴准以后资金面到底怎么样，个人感觉央行还是希望市场处于紧平衡状态”。

剩余期限约6.8年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.6116%，上日尾盘为4.6100%。剩余期限约0.5年的国债130014券 最新成交对应收益率在4.1759%，上日尾盘为4.2014%。

人民币利率互换(IRS) 周五走低，交易员认为，本周连续刷新历史新高的IRS已积累一定涨幅，存在调整需求，且市场对下周一接受存款准备金补缴冲击的资金面担忧略有缓和，助曲线回落。短期走势仍取决于流动性。

五年期国债期货主力合约1403 周五收报91.306元人民币，较上日结算价跌0.13元，或0.14%。

**短期资金无忧，但预期难脱谨慎**

中国银行间市场主要回购加权利率 周五多数续降。整体资金面仍属宽裕，尤其是隔夜资金泛滥回购利率亦跌破3%；不过相对而言，机构对融出14天以上的资金仍较谨慎，跨春节的品种更是供应寥寥。

而公开市场方面，虽然本周空窗操作，但是下周如何操作，仍视资金利率走势而定。

“今日主要是隔夜资金回落较多，但下周补缴存款准备金及IPO开闸，对资金面冲击还是比较大的，如果资金面太紧的话，不排除逆回购，”华南一银行交易员称。

中国央行公开市场本周以零操作的方式辞旧迎新，净回笼规模290亿元。业内人士认为，政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。

北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9251 3.0947 -16.96

七天 4.6964 4.9831 -28.67

14天 5.5038 5.7716 -26.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5200 3.0400 -0,052.00

七天 4.1000 4.8000 -70.00

14天 4.5200 5.0000 -48.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0200 3.1800 -16.00

七天 4.7900 5.1100 -32.00

14天 5.5300 5.7600 -23.00

Shibor

其中:隔夜 3.0060 3.1310 -12.50

七天 4.7110 4.9810 -27.00

三个月 5.5661 5.5657 +0.04

------------------------------------------------------------(完)

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