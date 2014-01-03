《全球汇市一周综述》美元兑日圆创34年最大升幅，下周迎来非农数据

整理 王洋

路透北京1月3日 - 送走2013，迎来2014，各主要货币以不同姿态为上一年划上句号。2013年,欧元表现居各主要国家货币之冠，兑美元年度涨幅达到逾4%，兑日圆年度涨幅更是达到了26%。相比之下，日圆以跌跌不休的走势黯然收场，其中兑美元年度跌幅达到21%，为1979年以来最大的年度百分比跌幅。

美元在过去一年的表现也堪称坚挺。究其背后原因，美国和欧洲经济稳步复苏促使美联储和欧洲央行降低了货币刺激力度，而日本央行为对抗顽固的通缩持续放松货币政策，货币政策的差异导致了日圆同欧美货币间走势的分化。

展望下周，市场将迎来备受瞩目的美国12月非农就业数据，其表现好坏将影响美联储退出量化宽松措施的步伐。此外，英国央行和欧洲央行也都将举行货币政策会议，相关动向牵动市场神经。

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**美元兑日圆创34年最大年度升幅**

美元兑日圆2013年上涨21%，创下34年来最大年度升幅。但在周四触及五年高点105.45后，日圆因空头回补而稍获喘息。

交易商称，104.50-104.30之间曾有一些美元止损卖盘。美元兑日圆本周累计下挫0.9%，可能录得10月末以来首个单周跌幅。本周之前，美元兑日圆曾连续九周周线上涨。

“美元/日圆涨势很迅速，很快。因此略有回调...对美元/日圆来讲是正常的”， Bank of Singapore外汇分析师Sim Moh Siong说。

美元兑一篮子货币于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。

美国公布的数据显示，12月制造业活动持于近两年半高位，上周初请失业金人数再度减少，11月建筑支出创下近五年最高水准。

下周市场将迎来备受瞩目的美国12月非农就业数据。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称：“今年将是美国经济大展宏图的一年，基于最近的经济报告，美国经济表现确实超过市场预期。”

不过Lien表示，美元兑日圆的升势已经放缓，但只要守住104日圆，升势仍保持完整。

**2013年欧元表现居冠**

虽然本周欧元表现不佳，但仍是2013年表现最佳的主要货币。2013年欧元兑美元累计涨幅逾4%，欧元兑日圆累计涨幅则为26%。

欧元的强劲表现令许多对冲基金不解，他们曾预期欧元区经济疲弱和美联储缩减购债2013年能支撑美元走高。

近期欧元受到了支撑，主要是因为欧洲央行的资产质量审查之前，欧元区银行赶在年底前汇回资金以充实资本基础，以及银行向欧洲央行偿还廉价的危机贷款，导致流动性趋紧。

另外，欧洲央行总裁德拉吉称，没有进一步下调欧元区利率的迫切需要，并且没有见到通缩迹象。此番表态也扶助了欧元。

**日本因新年假期休市，下周重开**

据路透数据，美元兑日圆2013年上涨21%，，这是1979年上扬23.7%以来的最大年度百分比升幅。

美国与日本货币政策前景的差异一直是美元兑日圆大涨的要因，投资者预期日本央行会维持或甚至扩大大规模的刺激措施，来抗击通缩。

对美国和欧洲经济信心改善，以及投资者希望借便宜资金来投资较高风险资产，也使得日圆下跌。

三井住友银行的资深分析师称，预计美元兑日圆2014年上半年会升到110，年中回落到100以下，然后年底再重新测试110。