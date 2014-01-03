路透基点：太古地产为三里屯物业进行24.4亿元人民币再融资--RLPC

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港综合企业太古股份有限公司旗下太古地产正在进行一笔24.4亿元人民币(4.03亿美元)三年期再融资，用于在北京三里屯地区的物业。

法国巴黎银行、汇丰和渣打银行为本案的联席安排行兼簿记行，这笔分期偿还的俱乐部贷款，是用来为2011年3月签署的27亿元人民币三年期贷款进行再融资。

消息人士称，本案利率为中国人民银行利率的110%，与2011年那次贷款一致。贷款将通过北京三里屯北不动产管理有限公司、北京三里屯南不动产管理有限公司及北京三里屯酒店管理有限公司借入。太古地产将为本案提供担保。

2011年贷款是为2009年3月签署的24亿元贷款再融资。除法国巴黎银行、汇丰和渣打外，还有八家银行参与了2011年贷款案。这八家银行为：恒生银行、南洋商业银行、华侨银行、花旗集团、三菱东京日联银行、东方汇理银行(Credit Agricole CIB)、星展银行及三井住友银行。(完)