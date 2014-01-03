欧元债市：意大利和西班牙公债较可比德债利差跌破200个基点

在意大利和西班牙公布超出预期的制造业活动数据后，公债价格在周四开始上涨。

法国巴黎银行欧洲利率分析师Patrick Jacq称，“当前市场针对经济转好和削减刺激措施的情况，而调整仓位。这使得德债承压，但鉴于德债收益率逼近2%。我认为德债有暂缓压力的空间。”

“情况依旧是利于二线国家公债利差收紧。”

10年期德债收益率小跌至1.94%，德债期货 上涨5个跳动点至139.17。

Rabobank的固定收益分析师Lyn Graham-Taylor称，“我们预计随着经济复苏提速，美联储削减刺激措施以及德债表现逊色，欧元区公债利差会收窄。”(完)

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