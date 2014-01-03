欧元债市：意大利和西班牙公债较可比德债利差跌破200个基点

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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在意大利和西班牙公布超出预期的制造业活动数据后，公债价格在周四开始上涨。
法国巴黎银行欧洲利率分析师Patrick Jacq称，“当前市场针对经济转好和削减刺激措施的情况，而调整仓位。这使得德债承压，但鉴于德债收益率逼近2%。我认为德债有暂缓压力的空间。”
“情况依旧是利于二线国家公债利差收紧。”
10年期德债收益率小跌至1.94%，德债期货 上涨5个跳动点至139.17。
Rabobank的固定收益分析师Lyn Graham-Taylor称，“我们预计随着经济复苏提速，美联储削减刺激措施以及德债表现逊色，欧元区公债利差会收窄。”(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 高琦)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。