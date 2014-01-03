路透基点：烨辉(香港)3,700万美元七年期贷款启动

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行第一商业银行为烨辉(香港)控股有限公司启动3,700万美元的七年期贷款。

这笔无抵押贷款由母公司烨辉企业股份有限公司担保，分为A部分(3,000万美元)和B部分(4,300万元人民币)。

A部分利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，B部分利率为较三个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加码230个基点。A部分贷款若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点，借款人将支付多出的部分。

银行受邀以两个层次参贷。承贷1,000万美元的银行，有35个基点的前端费并获得牵头行兼簿记行头衔；承贷500万-990万美元的银行，有15个基点的费率。

承诺费为15个基点。

贷款在42个月的宽限期之后分八期不等额偿还，每半年偿还一期：7.5%(第1-2期), 11%(第3-4期)、15%(第5-6期)和16.5%(第7-8期)。

回复期截至2月14日。

贷款用于在中国建设一条新的材料生产线。

消息人士称，与此同时，烨辉(中国)科技材料有限公司目前正在寻求筹措9.25亿元人民币(1.53亿美元)七年期双币融资案。

此案由中国银行与第一商业银行上海分行牵头，贷款分为两部分，包括8.03亿元人民币和2,000万美元。美元贷款部分利率为LIBOR加码350个基点，人民币部分的利率为中国人民银行五年期利率的105%。(完)