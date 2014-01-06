重温稿-更新版 1-台湾货币市场：央行减少冲销力道，364天存单得标利率高于预期

* 央行减少冲销力道令银行急于去化多余资金

* 短票利率连续第二日下滑

* 364天期存单得标利率高于预期

* RP券源仍少，下周不排除下调利率

记者 董永年

路透台北1月3日 - 台湾银行间短率周五持续走低。受央行减发存单以及单日超额准备大增影响，提存期底银行急于去化过多的正数，令短票利率微幅下滑。

资金调拨人士指出，昨日上午银行间操作仍保守，但下午央行减少冲销力道后，气氛随即猪羊变色。有些昨日还在拆入的银行，今日却反向拆出与买票。

“昨天单日超额准备一下跳到1,600亿以上，怕央行没冲那么多，先丢再说。”一位银行资金调度人士说。

另一大型公股银行调度人士则称，央行这两天少收了逾360亿存单，可能是为了今天364天期存单标售营造宽松气氛。相较于昨日同业间调度不易的情形，“早上没人打电话来调钱。”

台湾央行今日中午标售1,000亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.584%。略高于市场预期，亦高于上月的0.564%。

台湾央行周四、五分别减发了187亿、175.8亿台币存单，本周存单发行余额净减367.75亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日为0.388%。今日区间在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.420%，同上日。

**年后短票利率低档下滑**

短票市场方面，票券商指出，今日除法人买票需求仍高外，银行也加入去化资金的行列。此令落点在农历年后的短票成交利率区间自0.62-0.63%下滑至0.61-0.63%。

一票券商资金调度人士称，受央行缩减冲销力道影响，原本通知不买票的大型公股银行，今日也加入去化资金的行列。

此外，法人对年前短票的需求持续升温，成交利率已跌破0.60%。一大型票券商交易员表示，由于企业准备发放年终的资金无法做一个月定存，因此转向大量申购投信货币基金，此令投信买票需求增加，落点在农历年前的成交利率已低见至0.58%或以下。

台湾央行今日共发行4,968.05亿台币存单，相较存单到期5,143.85亿台币，存单发行余额减175.8亿。

下周央行存单到期总额为8,213亿台币，落点分别为周一4,358.15亿、周二1,318亿、周三829亿、周四730亿及周五977.85亿。下周的紧缩因素为周一发行1,000亿台币的364天期央行定存单。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为891亿台币，至周日累计超额准备为4,823亿，加计前期1%的超额准备为5,626亿台币。

**RP利率持稳低档**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳低档，由于目前正逢月初券源落点少，而客户端要券需求仍踊跃 ，令RP利率交投持于区间低位。

展望下周，市场人士指出，月初投信、寿险端资金普遍充裕，且下周迈入新提存期，银行间倾向负数操作，客户端要券需求料将增温，趁着农历年前资金仍显宽松之际，RP市场交投利率可望持于当前区间低位。

“ 下周资金若多得不像话，不排除下调RP利率! ”一位证券商交易员称。

证券交易人士并称，下周较大的紧缩因子仅有周一交割364天期央行定存单，预计金额1,000亿台币，料对银行端充裕资金不会造成任何影响，而农历年通货需求估从下周五(10日)起才会逐渐增加，银行端将预留现金部位、操作将转趋保守，并有部分银行藉吸收大额存款扩增现金流量。

一位大型票券商资调人士称，目前RP券源并不多，成交以到期续作为主，短天期公债RP券源较少而需求较多，因此微降公债RP利率区间高位，而为稳定农历年附近的资金流，略调高一至两周公司债RP利率。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；一个月公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。