马来西亚期市：棕榈油期货下跌，市场担心供给过剩

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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棕榈油第二大产地--马来西亚预估2013年产量达1,940万吨纪录新高，2014年小升至1,950万吨。
“棕榈油今天下跌的主要原因是印尼产量的消息，”一外资交易商称。
指标3月期货 下跌0.3%，收报每吨2,640马币(802美元)。今日波动区间在2,625-2,644马币。
总成交量21,029口，低于一般水准的35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。