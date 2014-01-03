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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，市场担心供给过剩

棕榈油第二大产地--马来西亚预估2013年产量达1,940万吨纪录新高，2014年小升至1,950万吨。

“棕榈油今天下跌的主要原因是印尼产量的消息，”一外资交易商称。

指标3月期货 下跌0.3%，收报每吨2,640马币(802美元)。今日波动区间在2,625-2,644马币。

总成交量21,029口，低于一般水准的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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