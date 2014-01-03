东南亚股市：泰国股市因政治风波下滑，本周录得地区最高跌幅

有关2月2日大选可能推迟的担忧，加之沽空卖盘活跃，泰国股市在周四大跌超过5%。

新加坡股市 终结连续九个交易日涨势，今日收低1.4%，本周微涨0.6%。马来西亚股市 下跌1%，至近两周低位，本周收挫1.4%，为七周来首次周线收低。