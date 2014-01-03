版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 18:54 BJT

东南亚股市：泰国股市因政治风波下滑，本周录得地区最高跌幅

有关2月2日大选可能推迟的担忧，加之沽空卖盘活跃，泰国股市在周四大跌超过5%。

新加坡股市 终结连续九个交易日涨势，今日收低1.4%，本周微涨0.6%。马来西亚股市 下跌1%，至近两周低位，本周收挫1.4%，为七周来首次周线收低。

越南股市 小涨0.2%，央行下调住房贷款利率后，地产股上扬。越南股市本周收低0.2%。

印尼股市 下跌1.6%至一周收盘低位。菲律宾股市 跌0.6%。印尼及菲律宾股市本周均收高1%左右。

当日 2013年 今年以来

最新报价 涨跌% 收市价 涨跌%

汤森路透东南亚指数 379.67 -0.96 388.37 -2.24

新加坡 3131.47 -1.36 3167.43 -1.14

马来西亚 1834.74 -0.98 1866.96 -1.73

泰国 1224.62 -0.50 1298.71 -5.70

印尼 4257.66 -1.61 4274.18 -0.39

菲律宾 5947.93 -0.61 5889.83 +0.99

越南 505.37 +0.17 504.63 +0.15 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐