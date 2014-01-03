国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因供应充沛

路透新加坡1月3日 - 亚洲柴油裂解价差周五下滑，行业消息人士说，因充沛的供应盖过了欧洲需求疲软。欧洲现在本来正值冬季需求高峰，一般来说为了取暖需求，原本应需进口大量柴油。

路透数据显示，2月柴油裂解价差下滑0.24美元至每桶17.47美元。不过来自印尼和坦桑尼亚的现货需求抑制价格下滑。

印尼国营企业Pertamina旗下子公司Pertamina Energy Services拟采购400,000桶柴油，1月4-6日抵达图班(Tuban)。

该公司也拟采购规模较小的含硫0.5%柴油，在1-3月间交付至东帝汶的帝利。

坦桑尼亚也有2月船货现货需求，不过行业消息人士说，进口商寻求买进的数量比1月减少约30%。

此外，根据熟悉内情消息人士说，台塑石化可能在1月中之前恢复因技术问题停工的重油裂解工场(RFCC)，比先前预计的1月底来得早。(完)

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