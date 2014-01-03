国际油市：原油走软拖累亚洲燃料油挫低，但市况相对抗跌

路透新加坡1月3日 - 亚洲燃料油价格周五挫跌，受原油走软拖累，但燃料油相对迪拜原油的折价幅度缩窄，显示燃料油市场相对抗跌。

路透数据显示，180-cst燃料油下跌7.63美元，至每吨611.15美元，为逾两周低位。

根据路透计算，燃料油裂解价差由每桶12.50美元收窄至11.10美元。

交易商称，1月排定由西方国家运至亚洲的套利船货相对少于12月，加上12月底燃料油需求出现改善，这应会支撑1月的燃料油市况。