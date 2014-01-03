国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，交易商预期将有强劲需求

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透新加坡1月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五回升至三个交易日高位每吨162.58美元，中止先前两个交易日跌势。
交易商指出，随着多数市场人士结束假期返回市场，他们预期将有强劲需求。
印度Oil & Natural Gas Corp(ONGC)求售35,000吨石脑油，2月6-7日由孟买装运。
ONGC关系企业Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd亦求售35,000吨石脑油，2月6-8月由New Mangalore装运。
两批船货皆采取招标出售，将于1月9日结标。
壳牌向Phillips 66购买一批95辛烷值汽油船货，1月22-26日装运，价格为每桶119.20美元。
壳牌亦向中石油买进一笔3月上半月/3月下半月石脑油价差交易，每吨8.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍 审校 李婷仪)
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