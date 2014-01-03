美国热股：波音股价上升，西雅图员工今日将对新机型劳动合同进行投票

路透1月3日 - 周五将有约31,000名机械师针对波音 新777X飞机工厂的劳动合同进行投票，这将左右到新机型的产地。如果工人们接受协议，波音将在西雅图地区生产这架宽体客机及其机翼。若工人们拒绝，波音表示可能会另选他处进行生产。这对于华盛顿州来说，将造成就业和经济上的重大损失。过去的逾90年时间里，波音都在西雅图地区生产飞机。