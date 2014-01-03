美国热股：分析师看好美国12月汽车销售，但业界担心2014年能否延续表现

路透1月3日 - 美国12月汽车销量数据将在周五公布，根据接受路透调查的分析师，12月汽车销售料表现强劲，年率或创下1,600万辆。2013年全年销量或超过1,500万辆。不过，考虑到年底前的优惠活动将刺激12月销量，业界分析师和高管担心北美市场在2014年将如何保持住需求增长的势头。对于大部分汽车厂商来说，北美是重要的获利来源。