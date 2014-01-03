欧洲汇市：英镑受国内建筑业数据提振，但经济复苏存在风险

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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英国12月商业建筑活动创逾六年来第二快增速，证实房市仍是建筑业成长最快的领域。
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数虽也凸显出楼市复苏，但反而更让人觉得这样的涨势难以持续，可能导致英国央行采取行动降温市场。
“这真的是有好有坏，”BBVA分析师Peter Frank说。“建筑业方面来看，PMI持稳，这可能是英镑-美元略显涨势的主要理由。”
“其他几组数据，则让人有点不解。不是让人意外，而是困惑。”
Nationwide周五表示，12月房价较前月增幅为四年多来最大，这可能加剧对政府政策可能正在创造房地产泡沫的忧虑。
整体而言，周五数据显示英国复苏持续，而且楼市过热风险上升，这两者均对英镑构成支撑。(完)
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