欧洲汇市：英镑受国内建筑业数据提振，但经济复苏存在风险

英国12月商业建筑活动创逾六年来第二快增速，证实房市仍是建筑业成长最快的领域。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数虽也凸显出楼市复苏，但反而更让人觉得这样的涨势难以持续，可能导致英国央行采取行动降温市场。

“这真的是有好有坏，”BBVA分析师Peter Frank说。“建筑业方面来看，PMI持稳，这可能是英镑-美元略显涨势的主要理由。”

“其他几组数据，则让人有点不解。不是让人意外，而是困惑。”

Nationwide周五表示，12月房价较前月增幅为四年多来最大，这可能加剧对政府政策可能正在创造房地产泡沫的忧虑。

整体而言，周五数据显示英国复苏持续，而且楼市过热风险上升，这两者均对英镑构成支撑。(完)

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