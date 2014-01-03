路透调查：英国央行或需下调失业率门槛，但本月尚无可能

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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不过，MPC在1月9日召开的下次政策会议上不会做出这些改变。
受访的45位分析师中有27人认为，英国经济复苏的最大阻碍是企业投资和出口不能继续强劲增长。
“考虑到英国房价、消费者抵押贷款债务和工资间存在的差距走阔，除非企业投资和生产力成长加快，并开始在未来几个季度提高实际收入，否则当前复苏动能有陷入泡沫的风险，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。(完) (编译 洪曦; 审校 母红)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)