路透调查：英国央行或需下调失业率门槛，但本月尚无可能

不过，MPC在1月9日召开的下次政策会议上不会做出这些改变。

受访的45位分析师中有27人认为，英国经济复苏的最大阻碍是企业投资和出口不能继续强劲增长。

“考虑到英国房价、消费者抵押贷款债务和工资间存在的差距走阔，除非企业投资和生产力成长加快，并开始在未来几个季度提高实际收入，否则当前复苏动能有陷入泡沫的风险，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。(完) (编译 洪曦; 审校 母红)