路透调查：欧盟关闭破产银行的协议无法打破银行与政府间的“恶性循环”

路透本周进行的调查访问41位分析师，有27位认为这个架构无法打破银行与国家之间恶性循环关系。

“至少在最初的几年，这项协议根本谈不上足以分担风险，”DekaBank分析师Kristian Toedtmann说。

“如果银行体系问题变得严重，主权政府最终还是得介入，可能是借助欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的帮助。”他说。

另外一项访问超过50位分析师的调查显示，欧洲央行下周四将维持其指标在融资利率不变在记录低位0.25%，直到2015年中。

不过受访者有略倾向于进一步放松货币政策。

有10位受访者预计，央行将在2015年中期降息，有些人甚至预期会降至零利率。仅有三位受访者预期会升息。

关于当前为零的隔夜存款利率，分析师的预估看法也颇类似。六位分析师认为将降至负利率，有三位认为将调升。(完)