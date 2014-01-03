路透调查：欧盟关闭破产银行的协议无法打破银行与政府间的“恶性循环”

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透本周进行的调查访问41位分析师，有27位认为这个架构无法打破银行与国家之间恶性循环关系。
“至少在最初的几年，这项协议根本谈不上足以分担风险，”DekaBank分析师Kristian Toedtmann说。
“如果银行体系问题变得严重，主权政府最终还是得介入，可能是借助欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的帮助。”他说。
另外一项访问超过50位分析师的调查显示，欧洲央行下周四将维持其指标在融资利率不变在记录低位0.25%，直到2015年中。
不过受访者有略倾向于进一步放松货币政策。
有10位受访者预计，央行将在2015年中期降息，有些人甚至预期会降至零利率。仅有三位受访者预期会升息。
关于当前为零的隔夜存款利率，分析师的预估看法也颇类似。六位分析师认为将降至负利率，有三位认为将调升。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍/李军)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)