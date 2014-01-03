美国热股：Sprint收购T-Mobile US多数股权有望获批，股价下挫

路透1月3日 - 评级机构Stifel Nicolaus将Sprint 评级从“持有”下调为“卖出”，称该公司有可能获得监管机构批准，得以控制T-Mobile US 的多数股权。

一消息人士此前表示，日本软银 希望通过其刚刚收购的美国公司Sprint，从T-Mobile US母公司德国电讯(Deutsche Telekom) 手中收购大多数股权，希望在4月开启的财年进行收购。

Sprint周五早盘下挫3.65%，报10.02美元。(完)