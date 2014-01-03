美国热股：Sprint收购T-Mobile US多数股权有望获批，股价下挫

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透1月3日 - 评级机构Stifel Nicolaus将Sprint 评级从“持有”下调为“卖出”，称该公司有可能获得监管机构批准，得以控制T-Mobile US 的多数股权。
一消息人士此前表示，日本软银 希望通过其刚刚收购的美国公司Sprint，从T-Mobile US母公司德国电讯(Deutsche Telekom) 手中收购大多数股权，希望在4月开启的财年进行收购。
Sprint周五早盘下挫3.65%，报10.02美元。(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)