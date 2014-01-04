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亚洲 | 2014年 1月 4日 星期六 17:54 BJT

中国个股：五矿发展公布重组预案，控股股东拟注入近百亿矿山资产

路透上海1月4日 - 停牌逾五个月的中国五矿发展股份有限公司 周六刊登重组预案，拟通过发行股份获得控股股东五矿股份注入近百亿元铁矿资产，同时并拟配套募资逾30亿元人民币。

刊登在上海证券交易所网站的公告称，五矿发展拟向五矿股份发行7.94亿股股份，每股12.5元，购买其持有的邯邢矿业和鲁中矿业100%股权，两者为五矿股份旗下两家国内最大的独立铁矿企业，两矿合计预估值99.27亿元。

同时，公司称拟通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的特定对象，非公开发行股票募集配套资金，总额将不超过33.09亿元。

本次交易前五矿股份持有上市公司62.56%的股份，中国五矿为实际控制人。本次交易后五矿股份持股比例将有所提升；公告称，交易尚待证监会等核准。

五矿发展股票于2013年7月24日起停牌，公司称将于董事会审议通过本预案后，向上交 所申请股票复牌，停牌前收报13.56元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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