中国个股：万科去年销售额再刷新行业纪录，增21%至1,709亿元

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透上海1月4日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 周六公布,2013年销售金额再度刷新行业纪录，达1,709.4亿元人民币，销售面积1,489.9万平方米，分别同比增21%和15%。
万科 提供的新闻稿并称，12月销售金额为109.5亿元，销售面积为97.6万平方米，当月万科新增加专案12个，分别位于北京、南京、大连、青岛和重庆等城市，对应万科权益的规划建筑面积合计约266万平方米。
万科董事会秘书谭华杰表示，2013年不同地区市场分化较大。一线及部分沿海二三线城市，市场景气度较高，但由于2012年已经率先回暖，比较基数较高，2013年成交面积整体增长并不多.
而内地多数三四线城市，成交面积相比2012年虽然有所改善，但由于近年来开工较多，可售及在途供应量巨大，目前仍处在去库存阶段。
万科称，据初步统计，2013年北京、上海、深圳、广州等14个主要城市的批准预售面积同比增长20.4%，新房成交面积同比增长12.5%；谭华杰并表示，由于新房供应较为充足，除北京等个别城市外，目前多数主要城市的供需关系仍在合理范围内。
截至12月底，上述城市的新房库存为1.28亿平米，较2012年年底的1.16亿平米有所上升，库存去化周期为10.4个月。
“这是一个较为充足的存货水准，有利于未来房价保持稳定。”新闻稿称。
万科并预计，2013年实际开工量将超过年初计画的1,653万平方米。考虑到开发规模的增长，万科目前项目资源继续保持在满足未来两到三年的开发经营水准上。
“持续拿地源于开发的实际需要.”万科称。谭华杰并表示，过去一年万科也在主要城市补充了一批发展前景较好的项目资源，但依然坚持谨慎原则，对地价的合理性进行严格考量，回避了那些预期过于乐观、竞争过于激烈的地块。
部分热点城市密集收紧调控政策的效果有所显现，中国房价涨势在12月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，12月百城新建住宅均价环比连续19个月上升，涨幅基本持平于前月。
中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，年销售额超千亿元人民币的国内房地产企业在2013年增至七家，较2012年净增四家。预计2014年万科和绿地集团两家领军者的销售均有望冲击2,000亿元量级。
万科A股周五收报7.84元，过去一个月跌逾9%。(完)
浏览公司公告详情,请点选 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。