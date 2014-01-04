中国个股：万科去年销售额再刷新行业纪录，增21%至1,709亿元

路透上海1月4日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 周六公布,2013年销售金额再度刷新行业纪录，达1,709.4亿元人民币，销售面积1,489.9万平方米，分别同比增21%和15%。

万科 提供的新闻稿并称，12月销售金额为109.5亿元，销售面积为97.6万平方米，当月万科新增加专案12个，分别位于北京、南京、大连、青岛和重庆等城市，对应万科权益的规划建筑面积合计约266万平方米。

万科董事会秘书谭华杰表示，2013年不同地区市场分化较大。一线及部分沿海二三线城市，市场景气度较高，但由于2012年已经率先回暖，比较基数较高，2013年成交面积整体增长并不多.

而内地多数三四线城市，成交面积相比2012年虽然有所改善，但由于近年来开工较多，可售及在途供应量巨大，目前仍处在去库存阶段。

万科称，据初步统计，2013年北京、上海、深圳、广州等14个主要城市的批准预售面积同比增长20.4%，新房成交面积同比增长12.5%；谭华杰并表示，由于新房供应较为充足，除北京等个别城市外，目前多数主要城市的供需关系仍在合理范围内。

截至12月底，上述城市的新房库存为1.28亿平米，较2012年年底的1.16亿平米有所上升，库存去化周期为10.4个月。

“这是一个较为充足的存货水准，有利于未来房价保持稳定。”新闻稿称。

万科并预计，2013年实际开工量将超过年初计画的1,653万平方米。考虑到开发规模的增长，万科目前项目资源继续保持在满足未来两到三年的开发经营水准上。

“持续拿地源于开发的实际需要.”万科称。谭华杰并表示，过去一年万科也在主要城市补充了一批发展前景较好的项目资源，但依然坚持谨慎原则，对地价的合理性进行严格考量，回避了那些预期过于乐观、竞争过于激烈的地块。

部分热点城市密集收紧调控政策的效果有所显现，中国房价涨势在12月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，12月百城新建住宅均价环比连续19个月上升，涨幅基本持平于前月。

中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，年销售额超千亿元人民币的国内房地产企业在2013年增至七家，较2012年净增四家。预计2014年万科和绿地集团两家领军者的销售均有望冲击2,000亿元量级。

万科A股周五收报7.84元，过去一个月跌逾9%。(完)

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