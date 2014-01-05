《美股一周展望》市场重点关注非农就业报告和美联储会议记录

****主要国家经济指标预测--4月24日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 112.5 112.3 现况指数 119.2 119.3 预期指数 106.0 105.7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 正5 正8 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -1.0% +3.3% 1430 美国达拉斯联储制造业指数 4
路透纽约1月3日 - 美国股市投资者下周将关注华盛顿，等待关键的就业数据出炉以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最近会议的记录，是次会议上美联储决定缩减货币刺激举措。
美联储12月17-18日会议记录可能会让市场进一步了解联储缩减购债决定背后的原因，并提供联储会以多快的步伐缩减刺激的相关线索。美联储在这次会议上决定将每月购债规模减少100亿美元，至750亿美元。
该决定公布后股市上涨，因为这证实美国经济根基稳固，并结束了围绕美联储缩减刺激措施的不确定性。标准普尔500指数2013年上涨近30%，其中最关键的推动因素就是美联储的刺激措施。
包括本周四制造业活动报告在内的近期数据，证实了经济潜在的强劲力道，表明美联储决定是对的。
但投资者将密切关注将于周五发布的12月非农就业报告能否展现同样的力道。美联储政策的一部分与就业数据挂钩。美联储在12月声明中说，在失业率降至6.5%以下后的“更长时期内”维持利率于近零水准，“可能会是合适的。”
“我们期望听到好消息，否则他们是不会缩减刺激措施的，”Wilmington Trust Investment Advisors投资长Rex Macey说。
路透调查显示，美国12月料增加19.7万个非农就业岗位，稍低于11月的增加20.3万个。失业率料仍守在五年低点7.0%。
美联储缩减刺激措施的决定让许多投资者倍感意外，投资者原本预期联储会等到2014年初再行动。
如果经济数据呈现疲弱迹象，可能说明美联储行动过早，投资者因此有理由卖出，尤其是股市2013年大幅上涨后，投资者预期会迎来一段整固期。
本周股市小幅下跌，标准普尔500指数 跌0.6%。
除了周五的就业数据，还有周一的美国服务业报告以及耐久财订单数据。
“在对经济成长转好的预期方面，我认为股市稍微有点过头了。现在如果有人担心预期也许无法实现，则或促使投资者热情降温，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。
当然，贝南克周五在作为美联储主席的最后一次演讲中说，美联储不会因为缩减购债减低对保持高度宽松政策的承诺。
贝南克将在本月底卸任，届时将由叶伦接任主席。美国参议院将于下周批准叶伦的提名。美联储12月会议记录将于周三发布。
**美国铝业将发布业绩报告**
投资者还将关注即将到来的财报季的首份业绩报告，看公司表现是否达到预期。美国铝业(Alcoa) 和孟山都(Monsanto) 均将于下周公布业绩。
公司业绩报告要到在下下周才会密集出炉，届时会有多家银行发布业绩，包括摩根大通 。
据汤森路透数据，第四季公司获利预计同比增长7.6%。第三季为增加6%。财报可能有助于判断2014年业绩预估是否需要下调，以及股票估值是否过高。
“如果业绩增长，且经济转好，则股价将走高，”Fenimore资产管理公司的研究主管John Fox说。
市场部分注意力可能转向零售商，因他们会在未来几日内公布假期同店销售报告。
高盛分析师建议买入温蒂(Wendy's) 和GameStop 等公司的股票期权。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 112.5 112.3 现况指数 119.2 119.3 预期指数 106.0 105.7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 正5 正8 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -1.0% +3.3% 1430 美国达拉斯联储制造业指数 4
(重温稿) * 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。