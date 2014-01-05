重发-《一周经济焦点》美国缩减刺激措施对全球复苏构成风险

(重发以修改标头为“一周经济焦点”)

* 投资者将关注美联储缩减购债计划的动作

* 欧洲央行和英国央行将举行利率决策会议

* 新兴市场易受货币刺激措施缩减的冲击

路透布鲁塞尔1月4日 - 随着增长提速和房价上涨，全球经济今年有望最终克服全球金融危机的后遗症，但美国货币刺激措施缩减将构成一大挑战。

为之牵肠挂肚数月后，投资者终于看到美联储决定从本月开始缩减宽松货币政策。

周五将公布的美国就业数据将让市场得以揣测美联储将以怎样的步伐缩减购债计划，而周三将出炉的美联储12月18日会议记录将昭示该央行的想法。

“鉴于美联储最终开始了缩减资产购买，美国将成为主要关注点，”荷兰国际集团(ING)伦敦的资深分析师James Knightley说到分析师将会怎样看待美国缩减刺激措施时说。

“不过，美联储已经明确表示，不会很快考虑缩减资产负债表的规模，同时近期也不会升息，”他说。

在发生自大萧条时期以来的最严重危机后，美联储的经济刺激措施起到激活经济的作用，美国经济目前在引领全球走向复苏。据国际货币基金组织(IMF)预测，美国经济今年有望增长3%，全球经济受此扶助有望成长近4%。

逐步缩减并退出购债计划的棘手任务几乎肯定落到叶伦肩头。叶伦是获提名为下任美联储主席，美国参议院周一将就提名举行投票表决。

叶伦将成为美国央行史上首位女性主席，在贝南克卸任后，她将于2月1日走马上任。

**汇率忧虑**

美联储刺激措施带来大量廉价资金，新兴市场成为主要受益者。对新兴市场而言，缩减刺激措施将促使投资者减持新兴市场股票和债券。而在廉价资金唾手可得的这几年里，新兴国家未能成功进行国内改革，短期内他们的经济增长将受到冲击。

土耳其就是个依赖外资填补国际收支差额的国家，下周该国将再度成为焦点，尤其因为安卡拉面临十年来最严重的政局动荡。

自2013年最后一周以来，市场已逐渐平静下来，当时土耳其总理埃尔多安解职了参与一宗贪腐案调查的警方官员，该调查牵连多位内阁部长的亲戚和与政府关系密切的人。

但土耳其里拉贬值让企业的外币贷款还款负担变重，并推高通胀。

拥有庞大经常帐赤字的印尼也很容易受美联储缩减刺激措施的影响。该国一直处在新兴货币抛压的中心，下周印尼将举行央行政策会议，美联储政策定会是其决策考量的重要依据。

随着富国从2008/2009金融危机中复苏，新兴市场却成为全球经济的一大顾虑，占全球经济增长逾三分之一的中国经济在放缓，更是加重了那份不安感。

**还不是庆贺的时候**

欧洲有关于改变的好消息，美国财长杰克卢在与德国、法国和葡萄牙官员会晤时就能听到一些。

已衰退两年的欧元区经济预计能在2014年恢复增长，而处在欧债危机风口浪尖的希腊亦有望实现六年来的首次经济扩张。

不过，在欧洲央行管委会周四开会时，总裁德拉吉也不会有心情为之庆贺。他面临拿着有限政策工具支持经济增长的艰巨任务，而欧元区失业率仍处于纪录高位，公共和民间债务也依然很高。

欧洲央行不得直接购买政府公债，因此无法效仿美联储，不过欧洲央行可以寻找在二级市场从银行手中购买债券的办法。

德拉吉上周表示，继11月欧央行降息至0.25%的纪录低点后，他认为“没有立即采取行动的必要”，并看到经济逐步复苏的迹象。

“德拉吉将只会再次强调欧洲央行准备好采取行动，”德国商业银行的分析师Michael Schubert说。

在欧洲央行会议前，周二将有欧元区通胀数据出炉，该数据将显示尽管部分疲弱的经济体出现通缩风险，消费者物价依然持坚的情况。

对欧元区服务业的调查有可能显示，该行业以相对稳健的基调为2013年画上句号，不过法国的迟滞表现堪忧。

欧元区之外的国家方面，英国的处境则决然不同。该国经济增长提速，失业率下降，且房价上涨，使得市场揣测英国或需要提前升息，以避免出现楼市泡沫。

英国央行亦将于周四举行会议，但无人预期该央行将在本月改变货币政策。目前来看，分析师多预计英国将在2015年才会升息。现在英国利率处在纪录低点0.5%。(完)