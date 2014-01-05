《美债一周展望》公债价格下滑，因贝南克对美国经济持乐观态度

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美联储主席贝南克对美国经济持审慎乐观态度

* 美联储拉克尔的升息言论推高短期公债收益率

* 指标公债收益率在清淡交投中持于近3%

* 下周关注美联储政策会议记录、就业数据及公债供应

路透纽约1月3日 - 美国公债价格周五下滑，指标公债收益率收在3%，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表达了对经济前景的乐观看法，巩固了对美联储将在2014年继续缩减购债的看法。

月底将卸任的美联储主席贝南克在费城一活动上也指出，自大衰退以来的整体经济复苏“明显仍不全面”。

贝南克的讲话将较长期公债价格从日高拉回，投资人为下周繁忙的一周作准备。下周美国财政部将发售640亿美元附息公债，美联储将发布12月17-18日货币政策会议记录，当时美联储决定开始缩减购债。

投资人也在等待下周将出炉的12月美国非农就业报告，以帮助决定美国就业增长是否强到能够让美联储进一步缩减购债。

分析师淡化今年头两个交易日美国公债的走势。市场因日本假期及美国东北部遭遇强雪暴天气而交投清淡。去年美国公债市场的表现为四十年内第三差。

“投资人尚未大举建仓。但收益率上升的趋势明显，”东方汇理银行利率策略部门全球主管David Keeble表示。

里奇蒙联储银行总裁拉克尔表示，预计美联储可能在2015年初将指标利率从近零水准调升，且如果今年经济增强超过预期，还可能更早地升息。受此言论影响，公债价格也在尾盘回吐稍早的小幅升幅。

华尔街的一致预期为美联储在2015年底前不会加息。

拉克尔的升息言论刺激了一些对两年期和三年期公债的卖压，因这些年期公债对较预期提前升息最为敏感。

两年期和三年期公债收益率 分别升2个基点至0.400%和3个基点至0.779%。

较长期公债表现略佳。

指标10年期公债 跌4/32，收益率报3.000%，较周四尾盘升1.5个基点。30年期长债 跌4/32，收益率报3.928%，较周四尾盘升1.2个基点。

根据路透数据，10年期公债收益率周四触及近两年半高位3.041%。

**关注下周美联储会议记录、就业数据和公债供应**

美联储将在下周三发布12月货币政策会议记录，投资人将从中寻找美联储离可能进一步缩减购债还有多远的迹象。

美联储上月表示将每月缩减购债100亿美元，至750亿美元。

周一美联储将恢复购买公债，计划购买10-15亿美元2036-2043年到期公债。

美国财政部也将在下周二至周四分别发售300亿美元三年期公债 、210亿美元10年期公债 和130亿美元30年期长债 。

下周的关键数据将是周五的12月非农就业报告，路透访查的分析师预计12月美国新增非农就业岗位19.7万个，失业率将持于五年低点7.0%。

一些交易商预计美国公债走势可能更为波动，因投资人为美联储主席的变动以及美联储缩减购债作出调整。

美参议院定于周一对现任美联储副主席叶伦出任下任主席的提名进行投票。(完)

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