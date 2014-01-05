EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周大降，馏分油库存激增

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
路透纽约1月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周五公布的数据显示，美国上周原油库存连续第五周大幅下降，因墨西哥湾沿岸库存继续因年底税收因素而减少；馏分油库存则急剧增加。
EIA数据显示，美国12月27日止当周原油库存减少700万桶，分析师原先预期为下降300万桶。这是纪录第二高的12月单周降幅。
墨西哥湾地区的库存减少380万桶，因为企业考虑到年底节税目的而削减库存。
而馏分油库存则攀升500万桶，达到逾两个月高位，由于炼厂产量接近纪录高位的同时需求却不振。
路透访问的分析师先前预期馏分油库存增长120万桶。
馏分油库存四周平均需求为每日372万桶，这是自10月中旬以来的最低。不过需求水平仍比上年同期提高1.3%。
同时，炼厂每天蒸馏生产燃料油523万桶，仅略低于12月初创下的526万桶的记录高点。
“我认为大家在假期前囤积库存，所以这周需求比较低迷。下周的(馏分油)库存应该就会大幅回落，”咨询公司Oil Outlooks and Opinions的Carl Larry表示。
美国超低硫柴油(ULSD)，即取暖油期货 在数据发布后，从之前的每加仑2.9698美元跌至2.9508美元的日低，远低于200日移动均值。
EIA数据还显示，上周汽油库存增加84.4万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李爽)
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(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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