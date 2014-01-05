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市场报道 | 2014年 1月 6日 星期一 07:10 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周大降，馏分油库存激增

路透纽约1月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周五公布的数据显示，美国上周原油库存连续第五周大幅下降，因墨西哥湾沿岸库存继续因年底税收因素而减少；馏分油库存则急剧增加。

EIA数据显示，美国12月27日止当周原油库存减少700万桶，分析师原先预期为下降300万桶。这是纪录第二高的12月单周降幅。

墨西哥湾地区的库存减少380万桶，因为企业考虑到年底节税目的而削减库存。

而馏分油库存则攀升500万桶，达到逾两个月高位，由于炼厂产量接近纪录高位的同时需求却不振。

路透访问的分析师先前预期馏分油库存增长120万桶。

馏分油库存四周平均需求为每日372万桶，这是自10月中旬以来的最低。不过需求水平仍比上年同期提高1.3%。

同时，炼厂每天蒸馏生产燃料油523万桶，仅略低于12月初创下的526万桶的记录高点。

“我认为大家在假期前囤积库存，所以这周需求比较低迷。下周的(馏分油)库存应该就会大幅回落，”咨询公司Oil Outlooks and Opinions的Carl Larry表示。

美国超低硫柴油(ULSD)，即取暖油期货 在数据发布后，从之前的每加仑2.9698美元跌至2.9508美元的日低，远低于200日移动均值。

EIA数据还显示，上周汽油库存增加84.4万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李爽)
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