金砖国家：1月3日股汇市收盘纵览

路透1月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低1.14%，成为979.49点。

中国股市：沪综指收跌逾1%，新股密集发行令大盘股更缺吸引力

香港股市：恒指收挫2.2%创六个月来最大跌幅，红筹股跌至七周低位

中国汇市：人民币即期收盘微跌，短期内料在6.05元窄幅盘整

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拉美股市：巴西股市收高，因电讯业可能出现并购交易的报导推动该类股上扬。Bovespa指标股指 上涨1.27%，报50,981.09点，但当周仍下跌0.6%。巴西电讯公司TIM Participa??es SA 跳涨10.7%，创逾三年来最大涨幅。

拉美汇市：拉美货币反弹，受逢低承接买盘推动

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南非股市：收低，此前创下至少11年半来最长连涨纪录的涨势暂停，因中国公布的经济成长数据疲弱，打压Richemont 等一些仰赖亚洲市场创收的企业股价下跌。Top-40绩优股指数 跌0.88%，至41,418.25点，结束之前连涨十日的走势。综合指数 则下挫0.82%，至46,206.09点。

南非汇市：兰特从五年低点反弹，但基本面疲弱料令后市进一步下滑

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印度股市：收低，并创八周来最大单周跌幅，获利了结继续打压Reliance Industries等蓝筹股，延续2014年开局的疲态。指标BSE指数 下跌0.18%或37点，报20,851.33点，当周下跌1.6%。NSE指数 跌0.16%或10点，报6,211.15点，周跌幅亦为1.6%。

印度汇市：印度卢比上扬，从当日稍早触及的一个月低点反弹，因之前印度央行疑似干预汇市，以防冲击亚洲货币的一波避险情绪也波及到印度市场。卢比兑美元 收报62.16/17，上日报62.26/27；当周跌0.5%。

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