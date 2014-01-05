欧洲经济指标预测--1月6日-1月13日****

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日当周 1月6日(一) 0843 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 48.7 47.2 0848 法国Markit服务业PMI 12月 47.4 47.4 法国Markit综合PMI -- 47.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 54.0 54.0 德国Markit综合PMI -- 55.2 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 51.0 51.0 欧元区Markit综合PMI 52.1 52.1 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 60.0 60.0 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正9.5 正8.0 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +1.4% +1.6% (较前月) +0.7% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1月7日(二) 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 持平 增加1 未经季节调整失业人数(万人) 290 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 298.5 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP) 12月初值 +0.9% +0.9% 1月7-18日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.7% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +8.3% +7.7% 1月8日(三) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.35% +0.2% 经季节调整进口(较前月) +0.3% +2.9% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差180 顺差168 0900 意大利失业率 11月 12.5% 12.5% 1100 德国工业订单 11月 +1.5% -2.2% 1月9日(四) 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差47 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 1.0% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 11月 逆差35 逆差32.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差94.5 逆差97.3 1000 欧元区企业景气指数 12月 0.22 0.18 经济景气指数 99.1 98.5 工业景气指数 负3.0 负3.9 服务业景气指数 负0.5 负0.8 消费者信心指数 负13.6 负15.4 消费者通胀预期指数 -- 14.0 1100 德国工业生产 11月 +1.5% -1.2% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 1月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 1月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 1月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 1月10日(五) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 12月 -- +0.60% 0645 瑞士未经季节调整失业率 12月 3.4% 3.2% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产 11月 +0.4% -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.1% +3.2% 制造业产出(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.3% +2.7% 1月13日当周 1月13日(一) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字860.5 0900 意大利工业生产生产(较前月) 11月 -- +0.5% 经工作日调整的工业生产(较上年同期) -- -0.5% (完)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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