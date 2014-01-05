版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 6日 星期一 07:58 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    
    1月6日当周    
    1月6日(一)
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月      +0.1%     -0.3%
                            (较上年同期)                                +0.3%     +0.8%
    1358  美国Markit服务业PMI                             12月终值        --       56.0
    1500  美国工厂订单                                       11月      +1.8%      -0.9%
              耐久财订单                                11月修正值        --      +3.5%
              扣除运输的耐久财订单                                        --      +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +4.5% 
    1500  美国ISM非制造业指数                                12月       54.5       53.9
              ISM非制造业企业活动指数                                   56.5       55.5
              ISM非制造业雇佣指数                                         --       52.5
              ISM非制造业新订单指数                                       --       56.4
              ISM非制造业价格指数                                         --       52.2
    
    1月7日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                1月4日当周       --      +1.0%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                           11月    逆差400  逆差406.4
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                             11月      逆差1    顺差0.8
                出口(亿加元)                                             405      404.7
                进口(亿加元)                                             407      404.0   
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)              1月4日当周       --      +4.5%  
    1500  美国IBD消费者信心指数                               1月         --       43.1
    1500  加拿大Ivey经季节调整的PMI                          12月       54.5       53.7
    
    1月8日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        12月27日当周        --      351.1 
              再融资指数                                                  --     1444.3  
    1200  美国抵押贷款市场指数                          1月3日当周        --        --
              再融资指数                                                  --        --  
    1315  美国ADP民间就业人数(万人)                           12月    增加20   增加21.5
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                              11月    增加150 增加181.9     
    
    1月9日(四)
      --  美国ICSC连锁店销售(较前月)                          12月        --      +2.1%
    1230  美国Challenger企业计划裁员数量(万人)                12月        --     4.5314
    1315  加拿大房屋开工(万户)                                12月      18.95     19.22
    1330  加拿大建筑许可                                      11月      -3.0%     +7.4%
    1330  加拿大新屋价格                                      11月      +0.1%     +0.1%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                    1月4日当周    33.5       33.9
              四周均值(万人)                                              --     35.725
              续请失业金人数(万人)                      12月28日当周     283      283.3 
    
    1月10日(五)
    1330  美国非农就业岗位(万个)                             12月    增加19.7  增加20.3
              民间就业岗位(万个)                                     增加19.7  增加19.6
              制造业就业岗位(万个)                                    增加1.5   增加2.7
              失业率                                                     7.0%      7.0%
              平均时薪                                                  +0.2%     +0.2%
              每周平均工时                                               34.5      34.5  
    1330  加拿大就业变动(万人)                               12月     增加1.4  增加2.16
                    失业率                                               6.9%      6.9%
                  就业参与率                                            66.4%    66.40%
    1500  美国批发(趸售)库存                                 11月       +0.4%     +1.4%
                      趸售销售                                          +0.8%     +1.0%
    1530  美国ECRI经济领先指标                         1月3日当周         --      132.9  
    
    
    1月13日当周    
    
    1月13日(一)
    1900  美国联邦预算(亿美元)                               12月      赤字150 赤字1,352 (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 李春喜; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐