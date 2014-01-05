美国与加拿大经济指标预测--1月6日-1月13日****

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日当周 1月6日(一) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.8% 1358 美国Markit服务业PMI 12月终值 -- 56.0 1500 美国工厂订单 11月 +1.8% -0.9% 耐久财订单 11月修正值 -- +3.5% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.5% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.5 53.9 ISM非制造业企业活动指数 56.5 55.5 ISM非制造业雇佣指数 -- 52.5 ISM非制造业新订单指数 -- 56.4 ISM非制造业价格指数 -- 52.2 1月7日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月4日当周 -- +1.0% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差400 逆差406.4 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差1 顺差0.8 出口(亿加元) 405 404.7 进口(亿加元) 407 404.0 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月4日当周 -- +4.5% 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 43.1 1500 加拿大Ivey经季节调整的PMI 12月 54.5 53.7 1月8日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 12月27日当周 -- 351.1 再融资指数 -- 1444.3 1200 美国抵押贷款市场指数 1月3日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 12月 增加20 增加21.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加181.9 1月9日(四) -- 美国ICSC连锁店销售(较前月) 12月 -- +2.1% 1230 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 12月 -- 4.5314 1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.95 19.22 1330 加拿大建筑许可 11月 -3.0% +7.4% 1330 加拿大新屋价格 11月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月4日当周 33.5 33.9 四周均值(万人) -- 35.725 续请失业金人数(万人) 12月28日当周 283 283.3 1月10日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加19.7 增加20.3 民间就业岗位(万个) 增加19.7 增加19.6 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.7 失业率 7.0% 7.0% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大就业变动(万人) 12月 增加1.4 增加2.16 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 66.4% 66.40% 1500 美国批发(趸售)库存 11月 +0.4% +1.4% 趸售销售 +0.8% +1.0% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月3日当周 -- 132.9 1月13日当周 1月13日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字150 赤字1,352 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 李春喜; 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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