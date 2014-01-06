《台湾重要政经日程》--1月6日

===================今日重要政经消息=============================
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
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1/7(二)
--14:00 仲量联行2013年第四季暨2014不动产市场展望记者会。
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较上年同期持平。
1/9(四)
*--15:00 台湾金管会年终记者会。
1/10(五)
*--鸿海 公布12月营收。
--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币，13日发行。
*--13:30 台积电 公布12月营收。
1/13(一)
--央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。
--11:00 证交所与柜买中心记者会。
1/14(二)
--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。
1/15(三)
--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。
1/16(四)
--13:30 台积电 公布第四季财报。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 董永年; 审校 曾祥进)