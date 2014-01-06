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债券 | 2014年 1月 6日 星期一 08:58 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月6日-1月13日

路透1月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
                          
 日期   时间  国家   规模   发行细节
 1/7          英国          指数关联债券
 1/7          日本          三个月期贴现国库券
 1/7          日本          10年期公债
 1/7          美国          三年期公债
 1/8          美国          10年期公债
 1/9          西班          公债标售
              牙            
 1/9          美国          30年期公债
 1/9          日本          三个月期贴现国库券
 1/10         日本          10年期通胀保值债券
 1/10         日本          六个月期贴现国库券
 1/10         意大          公债标售
              利            
 1/13         意大          标售中长期债券
              利            
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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